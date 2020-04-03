تراند اليوم : شاهد – تعرض نجل راغب علامة لحادث مروع .. السيارة اتقلبت

تعرض خالد نجل الفنان راغب علامة لحادث سير، ونشر الإعلامي سعيد حريري صورا للحادث عبر حسابه وظهر من خلاله السيارة وهي مقلوبة.

وكتب: “‫العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسًا على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك‬.

كان قد نشر الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور” انستجرام ” فيديو جديدا له بصحبة زوجته يوجها فيه التحية للأطباء الأبطال.

علق راغب علامة على الفيديو قائلا : زقفة_للابطال ربنا يحميكم جميعًا ????❤

يذكر ان طرح الفنان راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم “صدفة” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية، نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.