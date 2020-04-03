تراند اليوم : ربنا يستر .. محمد هنيدي يعلن إصابته بمرض خطير .. اعرف التفاصيل

اعتقد البعض ان الفنان محمد هنيدي ترك منزله في مرحلة الحجر الصحي وذهب الي الشاطئ بعدما نشر صورة علي البحر وكتب عليها “:شفت البحر قولت اخد معاه صورة للذكري..اشوفك قريب ياحبيبي”.

ولكن هنيدي خرج واوضح للجمهور انه ملتزم بالحجر الصحي وجالس في البيت وخاصة انه مصاب بميكروب في المعدة،لافتا ان الصورة كانت منذ قرابة شهر.

وكان الفنان محمد هنيدي قد علق مؤخرا على خبر اكتشاف شقة بداخلها مجموعة من الصينيين يقومون بسلخ ثعابين وتجهيزها للأكل. وكان قد نشر الفنان محمد هنيدى صورة من فيلمه الشهير “فول الصين العظيم” من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق هنيدى على الصورة ” الصين حلوة .. الله يرحمك يا جدى كنت حرامى وكمان كداب”.

من ناحية أخرى وجه الفنان محمد هنيدي رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر “تويتر”. وعلق هنيدي على الفيديو “ده مثال على الصين وازاي قدرت توقف الكورونا.. دلوقتي الحياة بدأت ترجع للصين من تاني المدارس رجعت.. وكله رجع هيشتغل والحياة هتبقى طبيعية”.