تراند اليوم : شاهد .. ريهام أيمن تستعيد ذكرياتها مع السوبر ماركت بهذة الصورة

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور “أنستجرام “

كتبت علي الصوره قائله : وحشني أوى أروح السوبر ماركت و خصوصًا شوكولاتاتي المفضلة، إيه أول حاجة هتعملوها بعد الحجر المنزلي ما يخلص ؟ ✋???? انا هاروح السوبر ماركت ???? I miss the supermarket shopping days ????specially my favorite chocolates ????

وجاءت التعليقات كالاتي :

الواحد نفسه يخرج بجد بس القاعدة فى العربية دلوقتى كدة لاع لاع لاع خالص يا ريرى وانا كمان نفسي، فين السوبر ماركت دا أرجع أصلي في المسجد إن شاء الله”.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل “العراف” مع الزعيم عادل إمام عام 2013.