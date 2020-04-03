صفاء سلطان قمر من يومها.. صور مميزة من طفولتها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة السورية صفاء سلطان في تحدي نشر صور من الطفولة، وهو التحدي الذي أطلقه بعض المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التسلية لمحبيهم ومتابعيهم لتشجيعهم على البقاء في منازلهم لمواجهة انتشار عدوى كورونا.
صفاء استجابت لطلب الفنان السوري مصطفى الخاني الذي تحداها بنشر صورة من طفولتها، وبالفعل نشرت الفنانة السورية 3 صور من مراحل مختلة من طفولتها، وكان لافتاً احتفاظها بجمال ملامحها وعدم تغير شكلها حتى مع تقدم عمرها، وهو ما اعتبره فانز صفاء أكبر دليل على جمالها الطبيعي، وعدم لجوئها لمشرط التجميل الصناعي.
من ناحية أخرى، انتهت صفاء سلطان من تصوير مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل «الحرملك»، والذي تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، حيث نشرت صورة دعائية لشخصيتها بالعمل، معلقة عليها: «اليوم كان تصوير اخر مشاهد الي بالجزء التاني من مسلسل الحرملك ..بدي اشكر كل حدا تعب بهالعمل وكل الحب والاحترام لكل يلي التقيتهن وكل التوفيق لكل حدا اشتغل وتعب ..بكل الاوقات الحلوه والصعبه كانت تجربه جديده وحلوه ويارب يجمعنا على خير ومحبه دائماً».
صفاء سيعرض لها أيضاً خلال رمضان 2020، المسلسل البدوي «رياح السموم» من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري، وتشارك صفاء في بطولته أمام نخبة من نجوم الدراما الاردنية ، وأبرزه؛ عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، سهير فهد، عبدالكريم القواسمي، رفعت النجار، داوود جلاجل ، وغيرهم.
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