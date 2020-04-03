عندما فقد أحمد زكي بصره خلال تصوير «حليم».. طبيبه يكشف تفاصيل الواقعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ الأورام، والطبيب المعالج للفنان الراحل أحمد زكي، تفاصيل المرض الأخير للفتى الأسمر ووصيته له قبل دخوله في غيبوبة الموت.

الطبيب، قال خلال لقائه في برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أحمد زكي فقد البصر قبل وفاته وذلك خلال تصويره أحد المشاهد بفيلم “حليم” إخراج شريف عرفة.

وأضاف، أحمد زكي بعد تصويره للمشهد على مسرح مدرسة السعيدية اتصل به هاتفيًا وأخبره بعدم قدرته على الرؤيا، لافتًا إلى أنه تم حمل أحمد زكي على كرسي ونقله بعد ذلك لأحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر.

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وعن وصية أحمد زكي له قبل دخوله في غيبوبة الموت قال: “قالي قبل ما يغيب عن الوعي، قالي بأمنك أمانة وأنت أخويا، أنا مش عايزك تبهدلني، ومش عايز أحط جهاز تنفس صناعي”.

فيلم “حليم”، من إنتاج عام 2005 وصدر عام 2006 بسبب وفاة بطله الفنان أحمد زكي، ومن إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد زكي، منى زكي، سلاف فواخرجي، وهيثم أحمد زكي، وجمال سليمان، وعزت أبو عوف، ويحكي عن قصة حياة المطرب عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم آخر أفلام أحمد زكي والذي توفى قبل إنهائه، وعرض الفيلم بعد رحيله بعام بسبب ظروف وفاته.

ورحل الفنان أحمد زكي، عن عالمنا يوم 27 مارس، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة بإحدى المستشفيات الخاصة.