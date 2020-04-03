تعرف على تفاصيل حفل كاظم الساهر

روج الفنان كاظم الساهر لحفله المقرر عرضه اليوم على قناة mbc 1، ونشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام". وكتب كاظم:"حفلي في مهرجان شتاء طنطورة ٢٠١٩ الليلة ١١ مساء بتوقيت العراق و السعودية على قناة MBC1". طرح كاظم مؤخرا اغنية جديدة تحمل أسم "آه وآهين" فى عيد الحب. الأغنية من ألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وكلمات كاظم الساهر، الذي أشرف بنفسه على تسجيل وتجهيز الأغنية ، لتكون الأغنية هدية للجمهور العربي في عيد الحب . Advertisements قد يهمك أيضا: كاظم الساهر يُشعل حفله في السعودية بقصة "الشال" كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل في مصر

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