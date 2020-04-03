في عيد ميلاد ندى الكامل تعرف كيف بدأت علاقتها مع أحمد الفيشاوي

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة لزوجته ندى الكامل عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام" وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وعلق الفيشاوى علي الصورة معبرا عن حبه لها: "كل سنه وانتي زي البدر المنور".
نشأت علاقة الحب بين الفيشاوي وندى الكامل بعدما تعرف عليها فى إحدى المناسبات الإجتماعية، وأخفيا ارتباطهما فترة من الوقت، وبعدها أعلنا عن خطوبتهما، فى جو عائلي، وفى آخر شهر يوليو 2018، أعلن أحمد الفيشاوي زواجه من ندى الكامل، وذلك بعيدًا عن الصحافة والإعلام.
ندى تعمل فى مجال الموضة وتصميم الأزياء، ولها نشاطات فى المعمار، وسبق لها الزواج قبل الفيشاوي، ولديها ابنة من زوجها السابق وتدعي مريم.
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