سولاف فواخرجي بطبيعتها في المنزل بدون مكياج وشعر كيرلي

نشرت الفنانة سولاف فواخرجي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة. وظهرت سولاف بإطلالة بسيطة ببلوزة كت منقوشة بالأخضر، وبدون مكياج وشعر كيرلي دون تسريحة متكلفة. وكانت سولاف تتعمد ظهورها بطبيعتها دون مكياج ودون تصفيف لشعرها وكتبت في تعليق علي الصورة " هيك سولاف فواخرجي " وانهالت عليها التعليقات. Advertisements قد يهمك أيضا: سولاف فواخرجي تكشف آخر تسجيل صوتي لنادية لطفي سولاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها الكاتبة السورية إبتسام أديب

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