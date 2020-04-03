شكرا لقرائتكم خبر عن آلة الزمن.. شاهد نجوم السينما والدراما فى القرن التاسع عشر ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مصمم الجرافيك محمد جابر عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" نجوم السينما والدراما إلى القرن القرن التاسع ‏عشر ونشر صورًا لعدد من النجوم بملابس هذه الحقبة التاريخية من خلال شخصيات تاريخية وكرتونية، أبرزهم حسن ‏الرداد، ومصطفى خاطر، وشيكو، محمد عبد الرحمن، رامز جلال، عمرو يوسف، وحسن الشافعى، ومحمد أنور، ومحمد ‏الشرنوبى، واختار جابر التصميم والفنان المناسب حسب قربه فى الشكل والشخصية والآداء.‏

ويسعى جابر من خلال تصميماته لربط الخيال بالواقع، لإضفاء طابع الفكاهة، وبسؤاله عن اختياره للقرن التاسع عشر ‏تحديدًا، أوضح أنه أقل قرن فى الحروب وازدهر فيه الأدب، فضلاً عن الجمال الذى تمتع به هذه الحقبة.‏

وعن المدة الزمنية التى تستغرقها الصورة، أوضح أنه يستطيع الانتهاء من تصميم الصورة فى غضون نصف ساعة، ‏لكن قد يستغرق البحث عن الصورة المناسبة أسبوعًا كاملاً ويحظى جابر بمتابعة عدد كبير من النجوم الذين ينتظرون ‏أعماله بين الحين والآخر، ويشجعونه ويدعمونه .‏

كان جابر قد ألبس عدد كبير من النجوم رداء شخصية علاء الدين الشهيرة، منهم أحمد فهمى ، وكريم حمود عبد ‏العزيز، كما منح النجم محمد رمضان شخصية ويل سميث فى الفيلم الذى يحمل اسم "علاء الدين".‏