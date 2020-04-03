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شكرا لقرائتكم خبر عن آلة الزمن.. شاهد نجوم السينما والدراما فى القرن التاسع عشر والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى جابر من خلال تصميماته لربط الخيال بالواقع، لإضفاء طابع الفكاهة، وبسؤاله عن اختياره للقرن التاسع عشر تحديدًا، أوضح أنه أقل قرن فى الحروب وازدهر فيه الأدب، فضلاً عن الجمال الذى تمتع به هذه الحقبة.
وعن المدة الزمنية التى تستغرقها الصورة، أوضح أنه يستطيع الانتهاء من تصميم الصورة فى غضون نصف ساعة، لكن قد يستغرق البحث عن الصورة المناسبة أسبوعًا كاملاً ويحظى جابر بمتابعة عدد كبير من النجوم الذين ينتظرون أعماله بين الحين والآخر، ويشجعونه ويدعمونه .
كان جابر قد ألبس عدد كبير من النجوم رداء شخصية علاء الدين الشهيرة، منهم أحمد فهمى ، وكريم حمود عبد العزيز، كما منح النجم محمد رمضان شخصية ويل سميث فى الفيلم الذى يحمل اسم "علاء الدين".
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