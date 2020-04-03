شكرا لقرائتكم خبر عن أغان وحكايات وأخبار.. حفل "لايف" للمطربة لطيفة غدًا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة التونسية لطيفة، إقامة حفل لايف لجمهورها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للتغلب على وقف وإلغاء عدد كبير من الحفلات، وللحد من التجمعات الكبيرة خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت لطيفة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لايڤ على الإنستجرام بكرة من الساعة ٩ للساعة ١٠ بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".





وكانت ​أعلنت الفنانة لطيفة أنها شعرت ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا، لكنها نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تؤكد فيه أنها بخير وفى صحة جيدة، وأنها كانت أصابتها هو نزلة برد عادية.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".