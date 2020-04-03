شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى عن مسلسل "27": العمل يهدف لتكريم الجيش الوطنى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع المسلسل التونسى "27" للمخرج يسرى بوعصيدة من تصوير نصف حلقاته والمقرر عرضه على القناة الوطنية الأولى في شهر رمضان المقبل.

وكشفت الفنانة التونسية يسرا مسعودي، عن أنّ المسلسل يروي قصّة فرقة خاصة أطلقوا عليها اسم "27"، يضحّي أفرادها بأنفسهم في سبيل إنقاذ الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أنّها ستقدم شخصية "نجاة" عقيد في الجيش.

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وتابعت، أن العمل يهدف لتكريم الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية والتضحيات التي يقدّمانها في مقاومة الإرهاب والتهريب والفساد وتقديم شهداء فداء للوطن، ويتضمّن حبكة درامية ومشاهد عميقة تعكس الواقع الاجتماعي والسياسية والإنساني في تونس.





وعن استخدام زي الوحدات الأمنية والعسكرية الحقيقية في العمل، قالت إنّه تم التعاون مع المؤسستين وتم تقديم النص إلى جميع الفرق المختصة ووافقوا على كل التفاصيل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة لأن المسلسل يطرح قضية التهريب والفساد.





المسلسل التونسى "27" من بطولة، الفنان امير دريدي، الفنانة يسرا مسعودي، الفنان هشام رستم، رؤوف بن عمر، الفنان علي الخميري، الفنان محمد وسيم بكوش، اكرام عزوز، فؤاد ليتيم