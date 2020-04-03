فن ومشاهير

يسرا المسعودى عن مسلسل "27": العمل يهدف لتكريم الجيش الوطنى التونسى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى عن مسلسل "27": العمل يهدف لتكريم الجيش الوطنى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع المسلسل التونسى "27" للمخرج يسرى بوعصيدة من تصوير نصف حلقاته والمقرر عرضه على القناة الوطنية الأولى في شهر رمضان المقبل.

وكشفت الفنانة التونسية يسرا مسعودي، عن أنّ المسلسل يروي قصّة فرقة خاصة أطلقوا عليها اسم "27"، يضحّي أفرادها بأنفسهم في سبيل إنقاذ الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أنّها ستقدم شخصية "نجاة" عقيد في الجيش.

 

Advertisements
8144c7ce-107c-4cfd-907a-9ff767589667
 

وتابعت، أن العمل يهدف لتكريم الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية والتضحيات التي يقدّمانها في مقاومة الإرهاب والتهريب والفساد وتقديم شهداء فداء للوطن، ويتضمّن حبكة درامية ومشاهد عميقة تعكس الواقع الاجتماعي والسياسية والإنساني في تونس.

3aedceae-c84a-43b4-8cc1-2cb031f7d216
 

وعن استخدام زي الوحدات الأمنية والعسكرية الحقيقية في العمل، قالت إنّه تم التعاون مع المؤسستين وتم تقديم النص إلى جميع الفرق المختصة ووافقوا على كل التفاصيل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة لأن المسلسل يطرح قضية التهريب والفساد.

b3f132b9-181e-4a23-a4f1-b9e96cc0b44a
 

المسلسل التونسى "27" من بطولة، الفنان امير دريدي، الفنانة يسرا مسعودي، الفنان هشام رستم، رؤوف بن عمر، الفنان علي الخميري، الفنان محمد وسيم بكوش، اكرام عزوز، فؤاد ليتيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا المسعودى عن مسلسل "27": العمل يهدف لتكريم الجيش الوطنى التونسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا