شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض المسلسل الوثائقى Last Dance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس وESPN عن طرح مسلسلهما الجديد Last Dance، الذى سيصل كلا الشبكتين فى 14 أبريل لجارى، العمل الذى يحكى قصة لاعب كرة السلة مايكل جوردان، وسيتكون العمل الوثائقى من 10 حلقات، ستطرح على مدار 5 أسابيع، حيث سيطرح حلقتين كل أسبوع، وطرحت شبكة ESPN، أول تريلر للمسلسل الوثائقى الجديد من خلال حسابها الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، ووصلت عدد مشاهداته إلى نحو مليون و300 ألف.

العمل الوثائقى الجديد سيدور حول أحد أساطير وأنجح الفرق فى تاريخ الرياضة، مايكل جوردان وفريق شيكاجو بولز في التسعينيات من القرن الماضى، ويتضمن المسلسل لقطات لم تعرض من قبل، من موسم 1997 - 1998 حين كان الفريق يسعى لتحقيق لقبه السادس لبطولة الـ NBA الشهيرة في 8 سنوات.

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وصرح المخرج جايسون هيهير الذى يقوم بـ إخراج العمل الوثائقى الجديد: "مايكل جوردان وفريق بولز في التسعينيات لم يكونوا مجرد نجوم في عالم الرياضة، ولكنهم كانوا ظاهرةً عالمية، وقد كان صنع مسلسل "Last Dance" فرصة مذهلة لاستكشاف التأثير الهائل الذي يمكن أن يحققه رجل واحد بصحبة فريقه، وطوال حوالي 3 سنوات، قمنا بالبحث عن كل تفصيلة يمكن من خلالها أن نقدم القصة الحقيقية والمتكاملة لرموز حددت ملامح فترة تاريخية بالكامل، وأن نقدم هؤلاء الأبطال الرياضيين كبشر. أتمنى أن يستمتع المشاهدون بالمسلسل تماماً كما استمتعنا بالفرصة الرائعة لإنتاجه".

كما سيتم عرض الكثير من تفاصيل حياتهم وشخصياتهم مثل سكوتي بيبين، ودينس رودمان، وستيف كيرر، والمدير الفني فيل جاكسون، إلى جانب لقاءات من الوقت الحالي مع منافسين ورواد عالم كرة السلة وغيرها من المجالات.

سيحتوى المسلسل الوثائقى على العديد من المعلومات حول طفولة مايكل جوردان، والظروف السيئة التي كان يمر بها فريق بولز قبل وصول جوردان، وكيف تم بناء الفريق بعد انضمامه عام 1984، إلى جانب الصراعات والتحديات التى أدت إلى حصول الفريق على أول لقب NBA.