شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير مسلسل "ليه لأ" السبت المقبل وعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، استئناف تصوير أحداث العمل يوم السبت المقبل للحاق بالعرض فى رمضان المقبل، بعد فترة من التوقف استغرقت أسبوعين، بسبب الإجراءات الوقائية من تفشى فيروس كورونا، على أن يتم الاستعداد التام لاجراء التعقيم لمكان التصوير وارتداء العاملين فى المسلسل الكمامات الطبية، خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وتم الاستقرار على عرضه فى النصف الثانى من رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الأول من الشهر الكريم.



امينة خليل

وانتهت بطلة المسلسل أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و"توأم روحى" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى السويسى وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

وشهد الأسبوعين الماضيين توقف عدد من المسلسلات للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذى يعانى منه العالم أجمع، وعادت معظم هذه الأعمال مرة أخرى لأماكن التصوير مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة داخل اللوكيشن من تعقيم وكمامات وغيرها من الإجراءات.