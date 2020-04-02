إصابة ابن الفنانة جوليا بطرس بالكورونا

أعلن ‏النائب اللبناني الياس بو صعب زوج الفنانة جوليا عبر قناة للـmtv ، عن إصابة ابنه بالكورونا في لندن حيث يتابع دروسه.



وقال بو صعب إن ابنه مثل ٧٠ بالمئة من الطلاب هناك اصيب بالفايروس.



وقال بو صعب إن وضع ابنه جيد، وإنه قام باستئجار مستشفى في سن الفيل ويتم تجيهزه لفتحه في أسرع وقت لاستقبال مرضى "كورونا"، وإن ابنه في لندن بانتظار حل الحكومة للعودة الى لبنان.

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وكان بو صعب ضمن برنامج "يا ريما" عبر إذاعة صوت الغد، كشف النائب للإعلامية ريما نجيم أن فيروس كورونا يدقّ كل باب، فقال "أنا أقرب المقربين إلي إنصاب! الموضوع ما عاد مزحة. ممكن يضرب اي بيت ويوصل لأي محل، لازم نشتغل مع بعضنا ونساعد".

ورغم أن بو صعب لم يكشف من قصد بعبارة "اقرب المقربين" إلا أن البعض تساءل "هل قصد زوجته الفنانة جوليا بطرس؟"، ونقل أحد المغردين هذا السؤال إلى الإعلامية ريما نجيم قائلاً "ريما فيكي تخبرينا ليش قطشتي الكلام مع الوزير بو صعب بس قال انو اقرب المقربين لالو مصاب بكورونا؟ معقول كان قصدو جوليا؟".

فردّت ريما نجيم بالقول " لا ما فينا نقول قصدو حدا أبدًا، هوّي تأثّر وسكت وأنا ما حبّيت إحرجو".