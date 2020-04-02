بالفيديو.. فنانة خليجية شهيرة تهاجم حياة الفهد بعد تصريحاتها ضد المصريين

هاجمت الفنانة نادية العراقية الفنانة الكبيرة حياة الفهد بعد تصريحاتها الأخيرة ضد الوافدين العرب إلى الكويت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيس بوك وقالت حياة في الفيديو "مو دفاعا عن المصريين، بس اللي ما يشوف من الغربال أعمى، وهاي شهادة حق في شعب عمره في حياته ولا صادفني إنه يقول على العرب أو الأجانب احنا ما نبغاهم طلعوهم من الديرة، يمكن خوفك على بلدك هو اللي خلاكي تحكين، بس انفعالك هو اللي استفزنا أنتي كنتي تحكين بنوع من العنصرية، وشيء من الكره، كان ممكن تقولين، كلامك بصيغة طيبة وتفهمين الناس قصدك، أنتي خسرتي قاعدة كبيرة في الوطن العربي، وطبعا ما ننسى موقف المصريين في حرب الكويت والعراق، كل البيوت والقلوب انفتحت لأخواتنا بالكويت، ما قدر أقول ما تمثلين لأنك قيمة كبيرة".
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واضافت نادية: "أنتي ليكي ثقل ومهمة مثلك مثل أي وزير، أنتي تسيئين للكوايتة نفسهم، الكويت مليانة جنسيات مختلفة، كان أولى كل إنسان عربي ومسلم يحتضنهم، بيهم من غيرهم الكورونا موجودة، ولو ربنا كتب لحد يتعالج هيتعالج، هو إيمان بالله، ممكن أنتوا تطلعوا كل الوافدين ما تبقون ولا واحد، وبرده الكورونا تيجي وتقضي على ناس، لان الله يعاقب، أتمنى تعودين لصوابك، كأخت عزيزة وفنانة قديرة أكلمك وأتمنى تعودي لصوابك، لا تعتذرين لكن إتمني الخير للناس وكل الوافدين لأنه بشر مثلي مثلك".
وأنهت نادية العراقية حديثها بقولها: "أنا مصدومة لكلامك، والمفروض بسم الله (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا) المفروض نكون إيد واحدة ضد هذا البلاء اللي الله نزله من سواد القلوب والآثام والأنانية، وما حدا يفكر غير بنفسه، يمكن النعمة اللي فرقتنا يجمعنا بيها هذا البلاء.
وكانت حياة الفهد قد ظهرت في برنامج تلفزيوني وأكدت أنها لم تقصد المصريين بكلامها وأنها لم تقصد اهانة الوافدين العرب فكلهم أخوة في النهاية وذلك بعد العاصفة الشديدة التي قوبلت بها تصريحاتها ضد الوافدين العرب والمصريين في الكويت ومطالبتها بترحيلهم خوفا من انتشار فيروس كورونا بسببهم.".
شاهدي الفيديو :
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