بالصور.. نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير مروع

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تعرض نجل الفنان راغب علامة لحادث سير مروع منذ قليل حيث كشف الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، تفاصيل الحادث عبر حسابه الرسمي على تويتر بقوله : "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك".
وكان الفنان راغب علامة قد شارك جمهوره مؤخرا بفيديو له وهو يمارس الرياضة مع نجله خالد داخل المنزل مؤكدا انه اعتاد ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية لكن مؤخرا اصبح يمارسها في منزله خوفا من الكورونا وهو ما دفع البعض من محبيه للتساؤل ان كان علامة لجأ للعزل المنزلي خوفا من اصابته بالفيروس كما فعل عدد كبير من نجوم الفن .
وكان الفنان راغب علامة قد عرضت له مؤخرا حلقة جديدة مع الاعلامي بلال العربي، B my guest ، من برنامج.
الحلقة تم تصويرها في مسرح الأولمبيا في باريس وهو المسرح الذي يحيي فيه أكبر نجوم العالم حفلاتهم، وأطلق راغب علامة العديد من التصريحات الساخنة والآراء الصادمة.
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