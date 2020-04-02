سيرين عبد النور تكشف للمرة الأولى بالفيديو عن وجه ابنتها

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن وجه ابنتها "تاليا" للمرة الأولى، حيث ظهرت معها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لسابين شقيقتها.

وظهر الثلاثة في الفيديو وهن يعملن على إعداد الحلوى «صفوف»، وذلك خلال قضائهنّ للحجر المنزلي تفادياً لانتشار فيروس كورونا.

اقرئي ايضا : هيفا وهبي تطلق تحدياً جديداً موجهاً لجمهورها -بالصور

Advertisements

وعلّقت سيرين على الفيديو بالقول: «وهيدي بنتي تاليا مع أختي سابين رح نعمل مع بعض (صفوف)، خليك بالبيت».

ومن ناحية أخرى، وبعد أن وجه أحد المتابعين لسيرين سؤالاً قائلاً: «طب بما انو هيك هيك عم نحكي ع الاكل شو اطيب اكله عندك واختاري حدا من الوسط الفني بتعزميه عليها.... وطبعاً اذا اكله بحبها بجي انا كمان اذا ما عندك مانع»، فردت عليه: «وائل كفوري بعزمو على الفصوليا بحبها كتير او شيش طاوق نجوى كرم بتحب السلمون المشوي وتبولة».

وحين سؤال سيرين من قبل أحد المتابعين عن الطبق الذي ستدعو الفنانة اللبنانية إليسا إليه، فردت سيرين: «شيش برك مع رز».