هيفا وهبي تطلق تحدياً جديداً موجهاً لجمهورها

بعد التحديات التي شاركت فيها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ودعمها للمحتاجين، ومؤخراً دعمها للحملة التي أطلِقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات الأليفة من قبل حاضنيها، بعد قيام العديد منهم برميها في الشارع؛ خوفاً من نقلها فيروس كورونا إليهم، قامت هيفا بقبول تحدٍ جديد من إحدى معجباتها وذلك لنشر أجمل صورة.

ونشرت هيفا صورتين لها التقطتهما في وقت سابق تزامناً مع عيد ميلادها، وظهرت فيهما بإطلالة باللون الأصفر حيث بدت بها في غاية الأنوثة، وممسكة بجموعة من البالونات.

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وعلقت هيفا على الصورتين: «منذ أيام أطلق حساب هيفا وهبي «فاشن» تحدي هيفا وهبي وأنا قبلت هذا التحدي وهذه أفضل صور بالنسبة لي وأنا أرشحكم جميعاً وأتحداكم لتعبروا عن إعجابكم بها».

ونالت الصورتان آلاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة بجمال هيفا وأنوثتها وأناقتها.

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