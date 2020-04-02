مطالبة بشطب إيناس عز الدين من سجلات نقابة الموسيقيين بسبب فضيحة الكورونا



لا تزال قضية نجمة أراب ايدول المصرية إيناس عز الدين تتصاعد بعد ادعائها اصابتها بفايروس كورونا وتشويهها لصورة القطاع الصحي في بلدها.



فبعد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب يتهمها بتكدير السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عقب ادعائها إصابتها بفيروس كورونا على غير الحقيقة، تم تقديم مذكرة رسمية مماثلة إلى نقابة المهن الموسيقية للمطالبة بشطبها نهائيا من سجلاتها، وتقرر عقد اجتماع عاجل يوم السبت القادم لبحث الأزمة واتخاذ قرار نهائي.

المذكرة قدمتها الممثلة إيناس عز الدين إلى الفنان هاني شاكر مؤكدة أنها سمعتها تضررت من تشابه اسمها مع اسم المطربة المصرية، بعد الأزمة الأخيرة، وطالبت بالتحقيق مع نجمة اراب أيدول وشطبها من سجلات النقابة، خاصة وأنها ارتكبت عدة أخطاء تسيء إلى سمعة الفنانين ومصداقيتهم.

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وأكدت إيناس "الممثلة" أن ما فعلته زميلتها "المطربة" بعد ادعاء المرض وتصوير مقاطع فيديو تسيء لسمعة المؤسسات المصرية، تسبب في تعريضها لحملة هجوم وصلت حد السب والقذف بسبب تشابه الأسماء ولأنها الأكثر شهرة، ظن الجميع أنها من اقترفت هذه الأخطاء.

يذكر أن فريق من المحامين تقدم ببلاغ رسميإلى النائب العام المصري اتهموا فيه إيناس بترويع المجتمع وتكدير السلم العام بادعاء الإصابة بالفيروس وتشويه صورة مستشفيات الحجر الصحي وإشاعة أخبار كاذبة.