- 1/2
- 2/2
بعد ان اعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، انسحابها من السوشال ميديا لأسباب خاصة، عادت اليوم ونشرت فيديو لابنتها رهف، وقالت إنها كانت وراء مزحة الاول من ابريل.
وأكدت زينب أنها تعتبر المتابعين عائلتها الثانية، وانها لا تستطيع الابتعاد عنهم.
ونشرت فيديو قالت فيه ان ابنتها هي من نشرت صورة اعلان الانسحاب من انستقرام طالبة منها اقفاله.
يذكر ان زينب تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن فيديوهاتها العائلية تحظى بنسبة مشاهدة عالية مع ابنتيها رهف ودانييلا في حين بغيب زوحها عن المشهد لعدم رغبته في الظهور.
https://www.instagram.com/p/B-b15wRAfeX/?igshid=1mweewn4wduvh
إقرئي ايضًا:
بالفيديو: ادوارد يجرب رقصة الـ«بوجالو» ويرقص بطريقة كوميدية
العزل المنزلي يكشف مواهب النجوم في المطبخ
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: ابنة زينب فيّاض وراء انسحاب والدتها من السوشال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.