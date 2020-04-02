فيديو: ابنة زينب فيّاض وراء انسحاب والدتها من السوشال ميديا

بعد ان اعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، انسحابها من السوشال ميديا لأسباب خاصة، عادت اليوم ونشرت فيديو لابنتها رهف، وقالت إنها كانت وراء مزحة الاول من ابريل.

وأكدت زينب أنها تعتبر المتابعين عائلتها الثانية، وانها لا تستطيع الابتعاد عنهم.

ونشرت فيديو قالت فيه ان ابنتها هي من نشرت صورة اعلان الانسحاب من انستقرام طالبة منها اقفاله.

يذكر ان زينب تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن فيديوهاتها العائلية تحظى بنسبة مشاهدة عالية مع ابنتيها رهف ودانييلا في حين بغيب زوحها عن المشهد لعدم رغبته في الظهور.

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https://www.instagram.com/p/B-b15wRAfeX/?igshid=1mweewn4wduvh

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