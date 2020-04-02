هل يخرج مسلسل " الهيبة 4" من الماراثون الرمضاني؟

بعد تدخل القوى الامنية قبل اسبوعين لمنع تصوير مسلسل " الهيبة" بسبب قرار التعبئة العامة وحالة الطوارىء في لبنان، يبدو ان حظوظ المسلسل للعودة في ماراثون رمضان باتت قليلة.

فالمسلسل يتطلب تصوير الكثير من المشاهد الخارجية التي تضم تجمعات، وهو ما يتعذر تصويره في ظل اجراءات الوقاية من الكورونا ومنع التجمعات. كما ان الفترة المتبقية لبدء شهر رمضان، تبدو غير كافية للتصوير خصوصاً ان معظم المشاهد خارجية وتحتاج إلى ديكورات خاصة وتنقل بين المناطق وهو ما يبدو ضعبا مع فرض حظر التجوّل يوميا من الساعة السابعة مساءً.

ولغاية الآن لم يتخذ صناع العمل قرارهم النهائي، إلا ان الامور تتجه باتجاه تأجيل المسلسل، بعد عرض ثلاثة مواسم ناجحة منه على مدى ثلاث سنوات.

يذكر انه وردت شكاوى إلى وزير السياحة اللبناني رمزي مشرفية قبل اسبوعين، عن استمرار تصوير مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع في إحدى المناطق اللبنانية، رغم قرار الدولة التي أعلنت حالة الطوارىء ومنعت التجمّعات، أصدر الوزير قراراً عاجلاً بإيقاف تصوير المسلسل.

وفي التفاصيل أن أحد الصحافيين اللبنانيين، تواصل مع الوزير عبر "تويتر" وسأله ما إذا كانت الوقاية من كورونا لا تشمل تصوير المسلسلات في لبنان، ملمحاً إلى فريق مسلسل "الهيبة" الذي لا يزال يصوّر مع ما يعنيه الأمر من تجمع عدد كبير من التقنيين والممثلين في مكان واحد، ويخالف توصيات النقابات الفنية التي طلبت إيقاف تصوير المسلسلات حماية للعاملين فيها.

وأكد الوزير أنه تواصل مع القائمين على العمل، وإن التصوير توقف.

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