هل يعود الامير وليام كطيار إسعاف جوي لمكافحة كورونا؟

نظراً إلى أن والده الأمير تشارلز كان مريضاً في الفترة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، ورحيل شقيقه الأمير هاري مع زوجته ميجان ماركل، ومنع الأمير آندرو فعلياً من الحياة العامة، يبدو أن الأمير وليام حريص جداً على فعل أي شيء للمساعدة في مكافحة هذا الوباء.

وجاء ذلك بعد تصريحه عن رغبته في العودة إلى NHS كطيار إسعاف جوي للقيام بواجبه، وهو الذي كان خدم في هذا المجال لمدة عامين حتى عام 2017.

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وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية؛ فقد أدلى وليام بهذا التصريح خلال زيارة لمركز اتصال NHS في كرويدون، جنوب لندن، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مصدر لصحيفة «صن»، إنّ وليام يُفَكِّر جَدِّياً في العودة كطيار إسعاف جوي؛ للمساعدة في مكافحة الوباء الحالي.

