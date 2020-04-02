بالفيديو: ادوارد يجرب رقصة الـ«بوجالو» ويرقص بطريقة كوميدية

نشر حساب برنامج «القاهرة اليوم» المذاع على شبكة قنوات «أوربت» بموقع فيس بوك، مقطعاً من البرنامج ظهر فيه الفنان إدوارد يجرب رقصة الـ«بوجالو» مع مدربة اليوجا ضيفة الحلقة.
و«البوجالو» مصطلح يطلق على تصنيف للموسيقى والرقصات، شاع في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، بين المراهقين ذوي الخلفية الثقافية اللاتينية والأسبانية، وتعود أصوله إلى مدينة نيويورك.
يذكر أن الفنان إدوارد يقدم برنامج القاهرة اليوم مع الإعلامي جمال عنايت والاعلامية بثينة توكل والفنانة مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري؛ حيث إن البرنامج توقف لمدة عام كامل بسبب بعض الأزمات المادية، وعاد للجمهور مرة أخرى.
شاهدي الفيديو :
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