إيقاف تصوير " اسود فاتح" بالقوة بعد استئنافه.... وفحص الكورونا للممثلين إلزامي

كان من المقرر ان يستأنف مسلسل " اسود فاتح" الذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة هيفاء وهبي التصوير، وقبل ان تدور الكاميرات تدخلت القوى الأمنية بناءً على شكوى، وقامت بإيقاف تصويره رغم ان فريق العمل كان قد اتخذ كل سبل الحماية الاحترازية التي وضعتها السلطات اللبنانية للوقاية من كورونا.

وكانت شركة " الصباح" المنتجة للعمل، قد قللت عدد التقنيين من فريق العمل، وألغت المشاهد التي تضم تجمعات، وتم تعديل السيناريو بما يتوافق مع ضرورات الوقاية، إلا أن شكوى من مصدر مجهول أدت إلى تعطيل التصوير ليصار بعدها الى التواصل مع السلطات للاتفاق على الية تصوير اشبه تلك المعتمدة في البرامج ونشرات الاخبار التي لم تتوقف رغم الظروف الصحية.

وقد دعت الشركة المننجة كل فريق العمل لإجراء فحوص للكورونا، كما تم التنسيق مع القوى الأمنية، من خلال الكشف عن أسماء كل المتواجدين في التصوير، لإعطائهم ترخيصاً للعمل بعد التثبت من فحوصات الكورونا التي باتت إلزامية. ومن المقرر أن يستأنف تصوير العمل، على أن تنطلق باقي المسلسلات بنفس الوتيرة للحاق بالعرض الرمضاني، باستثناء تلك التي انطلق تصويرها في وقت متأخر، وبات من الصعب لحاقها بالموسم الرمضاني.

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