العزل المنزلي يكشف مواهب النجوم في المطبخ

يبدو أن البقاء في المنزل طويلاً أخرج مواهب لم نكن نعرفها عن النجوم، خاصة في المطبخ، بعدما نشر عدد كبير من الفنانين فيديوهات لهم أثناء التحضير لوجبات.

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عدد من الفنانين الرجال قرر تسلية وقته من خلال المطبخ، وشاركوا جمهورهم بفيديوهات لهم.

فالفنان أحمد حلمي في البداية نشر فيديو تحدث فيه عن مميزات البقاء في المنزل، وأنه أصبح يجيد تحضير الكيك ولف المحشي، في البداية البعض ظن أنه يمزح.

شاهدي الفيديو :

ثم بعد ذلك نشر فيديو لطيفاً ظهر فيه يحضر «سد الحنك» أوضح الوصفة وطريقة تحضيرها، ثم مازح جمهوره وقال إن الوصفة فشلت لكن في نهاية الفيديو اتضح أنه فعلاً يجيد تحضير الوجبة.

الفنان أحمد الفيشاوي أيضاً كشف أنه يحب المطبخ من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه على Instagram ظهر فيها يحضر بعض الوجبات.

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الفنان شريف منير أيضاً دخل المطبخ في فترة العزل المنزلي، بدأ الأمر بتحضير الفشار ثم تطور لتحضير «بيض بالبسطرمة» بطريقته الخاصة.

الأمر نفسه مع المطرب اللبناني راغب علامة الذي دخل إلى المطبخ لتحضير الفول.

أما الفنان محمد هنيدي فلم ينشر فيديو له وهو يقوم بإعداد الطعام، لكنه أكد في لقاء ببرنامج «من غير كورونا» أنه يحب المطبخ ووصف نفسه بأنه طباخ ماهر يعد بعض الوجبات.

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