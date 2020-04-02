المهرة البحرينية تستعرض ثروتها وتجابه بانتقادات حادّة: من اين لك هذا؟

أثارت الفنانة المهرة البحرينية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو فاخرت فيه بثروتها، وقدمت نصائح من تجربتها الحياتية حول قدرتها على المحافظة على نقودها، وتمكّنها من أن تصبح ثرية، الأمر الذي عرضها لانتقادات واسعة من قبل كثيرين استنكروا قيامها باستعراض ثروتها في وقت يموت فيه الناس جوعاً ومرضاً.



فقد قالت المهرة في الفيديو إنها كانت تعيش حياة البذخ، وتنفق أموالًا طائلة على المجوهرات والملابس وتبديل سيارتها 4 مرات في السنة، وأنها كانت تعيش حياتها وتنفق دون تفكير، إلا أنها بعد ولادة ابنها تميم جعلها تفكر وتحاول الحفاظ على أموالها.

وأضافت البحرينية أنها جعلت أمها هي من تشرف على أموالها، من خلال ووضع كل ما تجنيه من أموال وما تملكه بالبنك، وتخصص لنفسها راتبا شهريا، تصرف منه ولا تتجاوزه إلا بموافقة والدتها.



وأكدت المهرة البحرينية أنها لم تعد تشتري المجوهرات إلا الذهب البحريني، وذلك للاستثمار وليس ارتداءه.



يذكر أن المهرة البحرينية هي ممثلة خليجية بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح، لتقدم بعدها عدد من المسرحيات والمسلسلات، واختفت بسبب أزمة سجن زوجها المنتج والممثل عادل المسلم لسجنه بتهمة غسيل الأموال وتجارة المخدرات.

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وقد تصدر اسمها محرك البحث غوغل وموقع تويتر بعد نجاحها في استفزاز متابعيها.

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