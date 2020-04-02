نجل جوليا بطرس يصاب بفيروس كورونا.. ووالده يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن النائب اللبناني إلياس بو صعب، زوج الفنانة جوليا بطرس، عن إصابة ابنهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن.

وقال بو صعب، مساء الخميس،:"أصيب ابني بفيروس كورونا في لندن مع 70% هناك واشكر الله على سلامته وادعو لسلامة الجميع هناك".

وكان النائب اللبناني قد تحدث عبر إذاعة "صوت الغد"، أن فيروس كورونا يدقّ كل باب، فقال "أنا أقرب المقربين إلي إنصاب! الموضوع ما عاد مزحة. ممكن يضرب أي بيت ويوصل لأي محل، لازم نشتغل مع بعضنا ونساعد".

وأثار تصريح زوج جوليا بطرس التساؤلات عن تصريحه المفاجئ ليتبين فيما بعد إصابة نجله بالفيروس الخطير، بعد أن اعتقد البعض أن المرض قد أصاب زوجته بطرس، وذلك تفسيرا لإجابة زوجها "أقرب المقربين إلي إنصاب".

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وأوضح إلياس:"تم استئجار مستشفى في سن الفيل ويتم تجيهزه لفتحه في أسرع وقت لاستقبال مرضى كورونا وابني في لندن بانتظار حل الحكومة للعودة الى لبنان".

وتابع النائب لقناة MTV:"من الصعب إجراء الامتحانات الرسمية ولا أتوقع عودة الحياة الطبيعية قبل الصيف وليس من السهل وضع الطلاب والاساتذة في قاعة واحدة لإجراء الامتحانات حتى ولو لم يبق الا 5 في المئة من فيروس "كورونا".

من جهتها ذكرت قناة LBC نقلا عن وزير الصحة اللبناني محمد حسن قوله:" قررنا بدء الرحلات لإعادة اللبنانيين في 5 نيسان وسنأخذ 24 ساعة لتقييم الواقع الوبائي لهذه الرحلات وستشمل دول الخليج وبعض الدول الأفريقية التي هي أقل وباء شرط إجراء الفحوص المخبرية قبل الصعود الى الطائرة".

يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في تقريرها اليومي، تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 494 حالة بينهم 4 وفيات جديدة.

وأضافت أنه بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، أصبح عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 16.