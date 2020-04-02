عبير صبري تنشر صورة تجمعها بوالديها عبر "انستجرام"

استرجعت الفنانة عبير صبري، ذكريات طفولتها، بصورة تجمعها بوالديها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت علي الصورة: "ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء، ربنا يخلي ماما ويرحم بابا ويعفو عنه ويدخله فسيح جناته، ربنا يرحمه عاش حياة قصيرة، سنين طويلة عدت على رحيله". يذكر أن عبير صبري، تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني "دهب عيرة"، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي. Advertisements قد يهمك أيضاً : رسالة رومانسية من عبير صبري لزوجها أحدث ظهور لـ عبير صبري على انستجرام بعد بناء زوجها مسجداً

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