فضل شاكر يطرح أحدث كليباته بتوحشيني

طرح الفنان فضل شاكر أحدث كليباته، والذي يحمل أسم بتوحشيني، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب بتوحشيني من إخراج والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة. يذكر أن الفنان فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يا ترى، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، و‏ ‏توزيع ‏زاهر ديب، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرخها عبر موقع يوتيوب. Advertisements قد يهمك ايضاً: المطرب فضل شاكر يحصل على درع اليوتيوب الفضي الفنان اللبناني فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "ياترى"

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