أحمد مجدي يكشف تفاصيل مشاركته في "فرصة ثانية" و"2 طلعت حرب"

يواصل الفنان أحمد مجدي العمل، على فيلمه الجديد كمخرج، والذي يحمل اسم "الغراب"، والذي بدأ تحضيره منذ فترة طويلة، ويعتبره مشروعًا مهمًا، كما أعرب عن حماسه لتجربته الجديدة في السينما، ومشاركته كممثل في فيلم من إخراج والده، وهو "2 طلعت حرب".

وقال في بيان صحفي إنه يقدم دوراً جديداً ومختلفاً، وأن الفيلم يتناول 4 قصص خلال 4 أزمنة مختلفة، تؤثر جميعها في الطبقات الاجتماعية والسياسية في مصر. مجدي يشارك في بطولة فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، ومن إخراج أمير رمسيس.

وعن أعماله الدرامية، وصف مجدي دوره في مسلسله المنتظر "فرصة ثانية" بأنه أحد أصعب الأدوار التي قام بها على الإطلاق؛ فهو دور كبير للغاية ويعتبره من أهم محطات مشواره الفني، كما أضاف بأنه سعيد للغاية بالعمل مع ياسمين صبري وبالتناغم الكبير بينهما على الشاشة.

كان مجدي أطل على جمهوره في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتحدث عن إيجابيات الوضع الحالي التي يمكننا استغلالها، ثم أجاب عن أسئلتهم المختلفة المتعلقة بأعماله الفنية.

وصف مجدي الوضع الحالي بأنه قد يكون فرصة للكوكب والطبيعة أن نمنحهما بعض الراحة، ونبدأ بالتفكير في طرق استهلاكية بديلة لا تضر بالبيئة. وذكر أنه رغم الوضع الغير مستقر الذي سببه فيروس كورونا، فهو يظل فرصة كبيرة لنهدأ ونعثر على شغفنا الخاص؛ كما يمكننا استكشاف مجالات جديدة تزيد من معرفتنا وسعادتنا، ثم شارك مجدي المتابعين بأفلامه وكتبه وأغانيه المفضلة ليساعدهم على تقضية أوقاتهم بطريقة ممتعة.

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وواصل مجدي توعيته بالحديث عن مسؤوليتنا الاجتماعية خلال الأوضاع الحالية قائلاً "الأمر تجاوز المسؤولية الفردية تماماً؛ فأصبح علينا التفكير في الأشخاص الذين نتشارك معهم هذا الكوكب، وأن نفكّر بالآخرين كما نفكّر في أنفسنا، فهذه هي الطريقة الوحيدة لنخرج من الأزمة بسلام".

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