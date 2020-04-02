طرح فيلم ورد مسموم على منصة نتفليكس

أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن بدء عرض فيلمه "ورد مسموم" اليوم عبر منصة نتفليكس العالمية.

فيلم "ورد مسموم" حصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ومنها ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.

تدور أحداث "ورد مسموم" في 70 دقيقة عن الحياة اليومية التي تعيشها "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيء في الحياة سوى "صقر" شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن من ظروف معيشته ظنًا منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائمًا بجوارها.

الفيلم مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، وهو من بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، وإخراج أحمد فوزي صالح، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية سيئة.

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