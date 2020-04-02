شكرا لقرائتكم خبر عن "هلا بالخميس".. اسمع النسخة الجديدة من الأغنية الشهيرة فى زمن الكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى يوم الخميس، فى نهاية الأسبوع، بأهمية خاصة لدى الكثيرين، باعتباره نهاية أسبوع شاق، وبداية الاجازة الأسبوعية التى ينتظرها الكثيرون من من أسبوع لأخر، ويبدأون فيه خططهم لقضاء الإجازة بصورة مختلفة، لكن هذا الوضع تغير تماما فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل، الذى أجبر الملايين على فرض العزل على أنفسهم فى منازلهم لمنع تفشى الفيروس.

وفى ظل الظروف الحالية، لجأ المغنى والملحن الشهير "معن برغوت" صاحب الأغنية الشهيرة "هلا بالخميس" لتغيير كلماتها لتتناسب مع الوضع الحالى، فى ظل العزل المنزلى المفروض، وحظر التجول فى عدد من البلدان.

ونشر برغوت فيديو عبر حسابه الرسمى بانستجرام، يغنى الأغنية بالكلمات الجديدة، والتى جاء فيها :" والله بالكورونا، هدا والله بالتعطيس، وإذ ما لقيت كمامة، غطى وشك بشى كيس، راح الخميس، بالبيت الخميس".



معن برغوت

وعلق معن على الفيديو، وقال :"كتبولي كيف قضيتو الويكند بالبيت؟ الله يحميكم ويبعد عنكم كل أذى وشر ".

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وفى سياق متصل تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز".

ووفق موقع "سكاى نيوز" عربى، فإن الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 4475 شخصاً، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.