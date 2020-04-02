شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لحادث الفنان محمد محمود ونجاته من الموت على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الاستايلست نهال المصرى، أن والدها الفنان محمد محمود تعرض لحادث سير داخل سيارة الإنتاج أثناء عودته من تصوير مسلسل "وصل أمانة" للفنان مصطفى خاطر وعلى ربيع، حيث اصطدمت سيارة نقل من الخلف بهم قبل نزلة المعادى أدت الى تهشم السيارة.

وأوضحت نهال المصرى في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن والدها الفنان محمد محمود أصيب ببعض الكدمات والأطباء طمنونا بأنه بخير بعد عمل الأشة وصرفوا له الأدوية، ونصحوه بالحصول على راحة يومين من التصوير.

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ويعيش الفنان محمد محمود حالة من النشاط الفنى، حيث انتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "بخط الإيد" الذى عرض على شاشة dmc ، من بطولة النجم أحمد رزق، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل، يصور محمد محمود دوره في مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجمى مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وينتمى لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، من إنتاج سينرجى ، وفى نفس الوقت يصور محمد محمود مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" بطولة النجوم الشباب محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلاج "فيديو"، وهو العمل المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى.

يذكر أن مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.