شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تقدم أحدث أغانيها مش قد الهوى بتوقيع رحيم وأحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنية جديدة بعنوان "مش قد الهوى"، لتعود بها لجمهورها مرة أخرى بعد غياب، وهى من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم ، وروجت شيرين للأغنية من خلال حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش قد الهوى قريب على يوتيوب".

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وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة.

وكانت شيرين كتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى إن الغمة دى تعدى على خير".