شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أول 10 حلقات من مسلسل "شاهد عيان" منتصف أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف المخرج محمد حماقى عدد ساعات تصوير مسلسل "شاهد عيان"، بعد رجوع الأبطال للتصوير مرة أخرى بعد أيام من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، حفاظا على سلامة جميع العاملين، ووضع مخرج العمل خطة محكمة للانتهاء من تصوير العشر حلقات الأولى للمسلسل لتسليمها للقناة التى يعرض عليها المسلسل خلال النصف الثانى من شهر أبريل، خاصة بعد طرح البرومو الدعائى.

ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل فى مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويحمل العمل عددا من المفاجآت، ويشارك فى بطولته كل من: وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى .

وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

ومن ناحية أخرى يتبقى للفنان حسن الرداد يوم واحد من فيلمه "توأم روحى"، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.