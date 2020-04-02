بالفيديو| محمد رمضان بملابس السجن في "البرومو" التشويقي الأول لـ"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد رمضان عن البرومو التشويقي الأول لمسلسله "البرنس"، الذي من المقرر عرضه على شاشة mbc1، في السباق الرمضاني المُقبل.

ويضم البرومو مشاهد جمعت معظم فريق عمل المسلسل، ويكشف عن وجود خلافات بين الأشقاء بسبب الميراث، إذ تعلن الشخصية التي يؤديها رمضان أن الأب تنازل عن الميراث بيع وشراء له، وليس لأشقائه أي حق في الميراث.

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كما ضم البرومو مشهد يظهر فيه رمضان مرتديا ملابس سجين، وآخر تطلب منه الفنانة سلوى عثمان ألا يؤذي أشقائه.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان.