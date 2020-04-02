جريمة وأكشن ورعب.. دليلك لسهرة الليلة على الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تتنافس قنوات الأفلام هذه الأيام، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة.

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساءً اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم "Demolition"، إنتاج عام 2015، مصنف كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه حول ديفيس، وهو مستثمر بنكي ناجح، الذي يعاني بعد أن فقد زوجته في حادث سيارة مأساوي، لكن ما بدأ كرسالة شكوى إلى شركة تمتلك إحدى آلات البيع الذاتي، سرعان ما يتحول إلى سلسلة رسائل ستكشف النقاب عن اعترافات شخصية مقلقة في إطار مشوق.

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أما في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم "The Strangers "، من إنتاج 2008، ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتدور أحداثه حول زوجين يقيمان في منزل منعزل، وبعد عودتهما من حفل زفاف، يُطرق بابهما خلال منتصف الليل، وسرعان ما يتعرضان لهجوم عنيف من قبل ثلاثة غرباء غطوا وجوههم بالأقنعة.

mbc action

تعرض قناة "إم بي سي أكشن" فيلم " Agent 47"، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، الفيلم من إنتاج عام 2015، ينتمي لنوعية أفلام الأكشن، تدور أحداثه حول العميل 47، وهو قاتل من النخبة تم هندسته وراثياً ليصبح آلة قتل مثالية، ينضم إلى امرأة شابة من أجل استهداف شركة ضخمة تسعى للكشف عن سر ماضيه بهدف صنع جيش يضم قتلة يفوقونه قدرة.

mbc max

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم London Boulevard، فيلم جرية وغموض من إنتاج عام 2010، وتبدأ أحداث الفيلم حين يقع رجل أطلق سراحه حديثاً من السجن في حب نجمة سينمائية انطوائية، وسرعان ما يجد نفسه في خضم مواجهة شرسة مع رجل عصابة لا يعرف الرحمة.