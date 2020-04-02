مشاهير أصيبوا بـ"كورونا".. بعضهم تعافى وفريق يحارب وثالث هزمه المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحظى كل الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "Covid 19" باهتمام جماهيري كبير، إذ يتابع قطاع عريض أخر تطورات الوضع الصحي ليس فقط في الدولة التي ينتمون إليها ولكن المنشورة أيضا في كل دول العالم، وبينها أخبار إصابات مشاهير الإعلام والفن، وبينهم من لم يحتمله ورحل بسببه، والبعض الاَخر أعلن تعافيه وعودته لحياته، وفريق ثالث مازال يحاربه، ونستعرض أبرزهم في السطور التالية..

كريس كومو

كشف موقع CNN بالعربية، عن إصابة المذيع كريس كومو، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن –كريس- عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وقال كريس: "جاءت نتيجة فحوصاتي المتعلقة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف مذيع CNN قائلا: "لقد تعاملت مع أشخاص ثبت لاحقا إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، وقد أصبت بالحمى والقشعريرة وضيق التنفس".

وتابع كومو: "أتمنى فقط ألا أكون قد نقلت العدوى إلى الأطفال وكريستينا، سيجعلني ذلك أشعر بسوء أكبر من المرض نفسه، أنا الآن في الحجر الصحي".

تورهان كايا

رحل عن عالمنا، الممثل التركي تورهان كايا، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان "كايا" قد انتقل إلى المستشفى منذ 10 أيام، متأثرا بمضاعفات كورونا، وأعلن نجله.

والاس روني

غيّب الموت عازف موسيقى الجاز والاس روني، في المركز الطبي لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسي الأمريكية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

أندرو جاك

توفي الفنان الإنجليزي أندرو جاك، نجم سلسلة "سيد الخواتم، عن عمر يناهز 76 عاما، بسبب فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

أندرو قضى أيامه الأخيرة في مستشفى خارج العاصمة لندن، وتدهورت حالته الصحية.

آدم شليزنجر

رحل المغني وكاتب الأغاني آدم شليزنجر، بسبب إصابته بالفيروس.

آدم هو أحد مؤسسي فرقة الروك "Fountains of Wayne"، ورحل عن عمر يناهز 52 عامًا.

ظهرت أعراض الفيروس على آدم الأسبوع الماضي، ونُقل إلى المستشفى، لكن تدهورت حالته الصحية ورحل عن عالمنا.

جو ديفي

رحل عن عالمنا، المطرب الأمريكي جو ديفي، الحائز على جائزة "جرامي"، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن الوفاة جاءت بعد يومين من إعلان إصابته بالفيروس، وكتب "ديفي" وقتها أن على الجميع توخي الحذر، كما طالب جمهوره باحترام خصوصيته.

كرزيستوف بنيديريكي

أعلنت وزارة الثقافة البولندية خبر وفاة الموسيقار كرزيستوف بنيديريكي في تغريدة لها.

وكتبت: "بعد مشوار طويل ومرض أليم توفي كرزيستوف بنيديريكي أحد أعظم الموسيقيين البولنديين وواحد من أعلام مجال الموسيقى الكلاسيكية في العالم".

كين شيمورا

توفي الممثل الكوميدي الياباني الشهير كين شيمورا، 70 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول شخصية شهيرة

معروفة في اليابان تموت بسبب المرض.

وخضع شيمورا، الذي جذب المعجبين على مدى أجيال

بكوميديا ساخرة ووجوه مضحكة، للعلاج في مستشفى في طوكيو، منذ 20 مارس، بعد إصابته

بحمى وضيق بالتنفس، وفقا لمكتب إيزاوا.

كانيكا كابور

كشف موقع "Times

of india"

تطورات حالة المغنية الهندية كانيكا كابور، والتي أصيبت بفيروس كورونا مارس

الجاري، مشيرًا إلى خضوعها 4 مرات خلال الفترة الماضية للتحاليل، التي ثبت

إيجابيتها، وذلك نقلًا عن وكالة IANS.

أشار الموقع إلى أن أسرة كانيكا تشعر بالقلق،

خوفًا من أن يكون جسمها لا يستجيب للعلاج ضد الفيروس، وقال أحد أفراد أسرتها -لم

يرغب في الكشف عن اسمه: "نحن قلقون الآن بشأن تقارير الاختبار. يبدو أن

كانيكا لا تستجيب للعلاج، وفي ظل الظروف التي نمر بها وإيقاف الطيران، لا يمكننا

حتى نقلها جوًا لتلقي العلاج المتقدم. يمكننا فقط أن نصلي من أجل شفائها".

من ناحية أخرى أكد الأطباء في SGPGIMS أن حالة كانيكا الصحية

مستقرة.

كانيكا دخلت المستشفى في 20 مارس بعدما ثبت إصابتها بالفيروس التاجي، بعد عودتها من لندن في 9 مارس، وظهرت الأعراض عليها

متمثلة في السعال والحمى.

مارك بلوم

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كشف موقع "هوليوود ريبورتر"، عن وفاة

الممثل الشهير مارك بلوم، عن عمر يناهز 69 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

المستجد (كوفيد 19).

وقالت زوجته لصحيفة "هوليوود

ريبورتر": "مارك توفي يوم الأربعاء 26 مارس في مستشفى بنيويورك بسبب

مضاعفات الفيروس التاجي

الجديد".

مانو ديبانجو

رحل عن عالمنا المطرب وعازف السكسفون

الكاميروني العالمي مانو ديبانجو، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أيام من إعلان إصابته

بفيروس كورونا المستجد..

وبحسب موقع فرانس 24، فقد أعلنت أسرة

"ديبانجو" خبر وفاته.

تيرنس ماكنالي

توفي الكاتب المسرحي وعازف الأوبرا الأمريكي

تيرنس ماكنالي، عن عمر 81 عامًا، متاثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

المستجد.

وذكر موقع "جاست جيرد"، أن فنان المسرح الشهير، الذي حاز على جائزة "توني" 4 مرات كمؤلف مسرحي، قد نجا

من سرطان الرئة، وعانى خلال الفترة الأخيرة من مشاكل مزمنة في الرئة.

وتوفي "ماكنالي" في مستشفى ساراسوتا التذكاري، بفلوريدا، بينما نجت زوجته توم كرداهي من الإصابة بالفيروس.

أولجا كوريلينكو

أعلنت الممثلة الأوكرانية أولجا كوريلينكو شفائها من فيروس كورونا

تماما، وكتبت عبر "إنستجرام": "لقد تعافيت تمامًا"، ولخصت ما مرت به على مدار أيام تعبها.

توم هانكس

أعلن المخرج والممثل الأمريكي توم هانكس، تعافيه هو وزوجته الفنانة ريتا ويلسون من فيروس كورونا.

وأوضح هانكس، أنه شعر ببعض الأعراض هو وزوجته

لدى وصولهما إلى أستراليا، وأظهرت نتيجة تحاليل أجرياها أنهما حاملان للفيروس.

ووفقا لموقع مجلة "People" الأمريكية، غادر هانكس المستشفى بعد 5 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا، على أن يخضع للعزل

الذاتي في منزله باستراليا.

عاد توم هانكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الحجر الصحي وبعد تماثله الشفاء عاد إلى منزله، ووجه رسالة عبر حسابه على تويتر.

وقال في رسالته: "مرحبًا بالجميع، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا، نواصل الحماية في المكان والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، أنا وريتا نقدر ذلك، وشكرا للجميع الذين تمنوا لنا السلامة".

أورلوس مابيلي

كان المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في باريس.

ليني- كيم وبلاسيدو دومينجو

أعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم إصابته بالمرض، كما أعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته، قائلا إنه

"في صحة جيدة".

بطلة "Frozen

II"

أعلنت الفنانة الأمريكية راشيل ماثيوز "بطلة Frozen II" عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

إدريس إلبا

أعلن النجم الإنجليزي إدريس إلبا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

نجم Game of Thrones

أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، نجم المسلسل الشهير Game of Thrones صراع العروش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد كريستوفر هيفجو، عبر حسابه الشخصي بموقع

"إنستجرام"، إيجابية العينة التي أجراها بعد شعوره بأعراض البرد، وكتب: "أجريت الاختبارت وكانت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا".

وأضاف الفنان: "نحن بصحة جيدة، لدي أعراض

خفيفة من البرد فقط، وهناك أشخاصًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس المدمر".