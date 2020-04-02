بعد إثارة الجدل بصورة البحر.. هنيدي يعلن إصابته بميكروب في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:



نشر الفنان محمد هنيدي عبر حساببه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له أمام البحر، ما أثار الجدل حول كسره العزل المنزلي.



وأعاد هنيدي نشر الصورة، مرة أخرى، وعلق: "الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".



يُذكر أن الفنان محمد هنيدي يعمل حاليا على فيلم النمس والأنس، الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة.