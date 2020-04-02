أثارت الجدل بشبهها مع ياسمين عبدالعزيز.. ماذا فعلت أشلي شقيقة توماس بعد مسلسل الكبير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

إذا شاهدت الأجزاء الأولى من مسلسل الكبير، لعلك لاحظت الفنانة الشابة التي جسدت دور "أشلي" شقيقة توماس "محمد شاهين"، إنها الفنانة الشابة روان، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ24، فهي مواليد 2 أبريل عام 1996، وكانت بدايتها مع الجزء الأول من مسلسل الكبير والذي حققت به نجاحا كبيرا.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن روان..

- اسمها بالكامل روان أحمد عاطف.

- بدأت التمثيل عام 2004 في الإعلانات ومسارح الهواة.

- شاركت في عدة مسلسلات تليفزيونية، وأشتهرت بعد دورها في مسلسل (الكبير أوي)، وكان أول أعمالها كممثلة في الدراما التليفزيونية.

- بعد مسلسل الكبير، شاركت في مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد) في نفس العام، ثم مسلسل وادي الملوك في العام الذي يليه.

- شاركت لأول مرة في السينما من خلال الفيلم الكويتي "هلوو كايروو"، في 2011.

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غابت لعامين، لتعود سنة 2013، بسيت كوم "أحلى أيام"، الذي كان مقررا له عدة أجزاء لكن لم يخرج منه سوى جزء واحد للنور.

- غابت بعدها أربع سنوات، لتعود سنة 2017 بمسلسل "قلبي معي"، بدور كايا شقيقة يارا.

- في عام 2018، شاركت في مسلسل "عزمي وأشجان"، مع الفنان حسن الرداد.

- شاركت في المسلسل الخليجي قلبي معي عام 2017.

- وعن دراستها الجامعية، تخرجت روان عاطف من كلية طب الأسنان.

- كان سبب غيابها عن الساحة الفنية تركيزها في دراستها، لأنها ترى أنه من الصعب الجمع بين دراسة الطب وأي شيء آخر.

- في سنة 2011، عندما مثلت مع أحمد مكي في الكبير كانت في الصف الثاني الإعدادي وتم تغيير ملامحا بالمكياج لتبدو أكبر.

- أثارت في الفترة الماضية الجدل بفيديوهات تيك توك، نظرا للشبه الكبير بينها وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وظن البعض إن ياسمين عبدالعزيز انضمت لتطبيق تيك توك.