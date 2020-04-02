نجاة نجل راغب علامة من حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نجا خالد، نجل الفنان راغب علامة، من حادث سير تعرض له، اليوم الخميس، في أثناء قيادته سيارته على طريق "ضبية – بيروت" بلبنان.
ووفقا للإعلامي اللبناني سعيد حريري المعروف بقربه من عائلة علامة، اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، بسيارة خالد من الخلف.
وظهر خالد علامة في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وأوضح أن الحادث صحيح، لكنه سليم، وعلق على الفيديو: "الحمدلله على كلّ حال.. شكراً لكلّ يلّي اتطمّنوا عليّي".
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