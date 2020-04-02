محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن بدء عرضه فيلم ورد مسموم على منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم.
تدور أحداث فيلم ورد مسموم، الذي حصل على عدة جوائز، عن حياة عاملة نظافة، ولديها شقيق ترفض أن يسافر للعمل في الخارج، من أجل أن يبقى معها.
الفيلم بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري.
كانت نتفليكس أعلنت أيضا عن عرض فيلم ليل خارجي، للمخرج أحمد عبدالله السيد، بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد مسموم على "نتفليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.