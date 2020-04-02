ورد مسموم على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن بدء عرضه فيلم ورد مسموم على منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم.



تدور أحداث فيلم ورد مسموم، الذي حصل على عدة جوائز، عن حياة عاملة نظافة، ولديها شقيق ترفض أن يسافر للعمل في الخارج، من أجل أن يبقى معها.

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الفيلم بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري.



كانت نتفليكس أعلنت أيضا عن عرض فيلم ليل خارجي، للمخرج أحمد عبدالله السيد، بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف دسوقي.