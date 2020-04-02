شاهد| برومو مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر المنتج عبدالله أبو الفتوح برومو مسلسل "2 في الصندوق"، عبر حسابه على فيس بوك. وظهر بطلا العمل حمدي الميرغني وأوس أوس، اللذان يعملان عمال نظافة. Advertisements وظهر في الإعلان عدة ضيوف شرف منهم محمد ممدوح ومصطفى قمر ومحمد عبدالرحمن. المسلسل مقرر عرضه على قناة mbc مصر حصريا.

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