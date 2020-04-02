في الحجر الصحي..هنيدي يلتزم السرير بسبب ميكروب بالمعدة

نشر الفنان محمد هنيدي تدوينة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وقال "هنيدي" خلال التدوينة:" الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".

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وكان قد سخر "محمد" من الكوميكس المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي عن

طبيعة أكل كوكب الصين، ونشر صورة له من أحد مشاهده في فيلم "فول الصين العظيم"، والذى جسد فيه دور "طباخ" عبر حسابه بتويتر، ساخراً: "حاسس بالذنب إنى ماقعدتش هناك وفتحت مطعم فول، كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله".

وأضاف "هنيدى" خلال مداخلة له فى برنامج "من غير كورونا"، أنه يعشق المطبخ بالإضافة إلى أنه طباخ ماهر، مشيرا إلى أن الفترة التى نمر بها حاليا تعتبر فرصة لتقارب أفراد الأسرة بشكل أقوى، متابعا:" مصر أصبحت أسرة واحدة"، موجها رسالة شكر وتقدير للجيش المصرى وللأطباء وأطقم التمريض، حيث وصفهم بالأبطال.