فيديو .. أوس أوس يكشف عن البرومو الرسمي لـ "اتنين في الصندوق"

كشف الفنان محمد أسامة، عن البرومو الرسمي لمسلسلة الجديد الذي سيشارك به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "اوس اوس" على الفيديو:" بسم الله توكلنا على الله "٢ في الصندوق"

رمضان 2020 على Mbc مصر.

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شاهد الفيديو من هنا..

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى

الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

علي جانب آخر، رُزق نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، مؤخراً بمولود جديد، أطلق عليه اسم "على".