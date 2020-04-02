تعرض الفنان محمد محمود لحادث سير كبير

كشفت زوجة الفنان محمد محمود تعرضه لحادث سير أثناء قيادة سيارته الخاصة صباح اليوم، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت ماجدة عبد العليم، ان زوجها الفنان محمد محمود نجا من هذا الحادث المميت وهو بصحة جيدة حاليا.

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يذكر أن الفنان محمد محمود، عرض

له مؤخراً، مسلسل "بخط الإيد" والذي ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، والمسلسل من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء زوجته.