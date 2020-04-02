OSN تعلن مفاجأة بشأن أفلام ديزني في الشرق

أعلنت شركة والت ديزني عن توفر محتوى ديزني+ للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدمات التلفزيون المدفوع في المنطقتين وخدمة البث على الإنترنت التي تقدمها شبكة "أو.إس.إن" OSN اعتبارا من الخميس المقبل.

وقال باتريك تيليو الرئيس التنفيذي لشبكة "أو.إس.إن" لرويترز عبر الهاتف إن الشبكة، ومقرها دبي، وقعت اتفاقا "طويل الأمد" لحقوق التوزيع

الحصرية.

وستصبح البرامج الأصلية لديزني+ بما في ذلك المسلسل الناجح "الماندلوري" (ذا ماندالوريان)، متاحة عبر خدمات التلفزيون المدفوع والبث عبر الإنترنت التي تقدمها أو.إس.إن في 17 سوقا إقليمية تشمل مصر ولبنان والسعودية والإمارات، وتبلغ التكلفة الشهرية لخدمة البث عبر الإنترنت 9.50 دولار.

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وقالت أو.إس.إن، إنها ستكون أول مرة يجري فيها توزيع محتوى لديزني، وهي خدمة والت ديزني للبث عبر الإنترنت، عبر طرف ثالث، ومن المرجح أن تزيد الصفقة من التنافس مع نتفليكس على سبيل المثال التي لها وجود إقليمي قوي.

وتقدم OSN لعملائها أعمال Disney الأصلية حصريًا من الأفلام والمسلسلات لكبرى شركات الإنتاج العالمية مثل "Disney، وMarvel، وPixar، وStar Wars، وNational Geographic"، إضافة إلى باقتها الشاملة من الحقوق الحصرية لعدد من أشهر استديوهات الإنتاج في هوليوود.