فيديو .. باسم ياخور يدعم مبادرة عشرة ألف سلة غذائية لـ سوريا

نشر الفنان باسم ياخور فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر ياخور من خلاله، وهو يدعم مبادرة عشرة ألف سلة غذائية لسوريا، قائلًا: اللي بيقدر منكم الله
ومن ناحية آخرى يشارك الفنان باسم ياخور في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الحرملك، وهو منتأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، درة، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، ، رنا أبيض، جيني أسبر، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي.
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