فن ومشاهير

نجاة ابن راغب علامة من حادث سير مروع بلبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنقذت العناية الإلهية نجل الفنان اللبناني راغب علامة، من حادث مروع أدى إلى انقلاب سيارته، وهو على طريق ضبية بيروت.


وكشف الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، تفاصيل الحادث،  من خلال تدوينة، عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

 

قائلًا: "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان

Advertisements
يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسًا على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك".


 

 

يذكر أن النجم راغب علامة، كان قد انضم لحملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء ، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبنانى المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة ابن راغب علامة من حادث سير مروع بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا