نجاة ابن راغب علامة من حادث سير مروع بلبنان

أنقذت العناية الإلهية نجل الفنان اللبناني راغب علامة، من حادث مروع أدى إلى انقلاب سيارته، وهو على طريق ضبية بيروت.



وكشف الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، تفاصيل الحادث، من خلال تدوينة، عبر موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

قائلًا: "العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان

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يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأسًا على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة. وهو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك".





يذكر أن النجم راغب علامة، كان قد انضم لحملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبنانى المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".