أمير طعيمة للعائدين من الخارج: أشكر بلدك على استقبالك وأنت مصاب



نشر الشاعر أمير طعيمة، تدوينة جديدة، عبر حسابه على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".



وكتب طعيمة خلال التدوينة: "حرص بلدك على استقبالك وانت مصاب يستدعي الشكر ولا شيء

غيره، إيطاليا صاحبة ثاني أقوي منظومة صحية في العالم بترفض استقبال الحالات الصعبة، نظرا لزيادة الأعداد عن السعة الاستيعابية لغرف العناية المركزة. يعني تقول شكرا لربنا أولا ومن بعده لبلدك وتلتزم بالتعليمات".



يذكر ان الشاعر أمير طعيمة، كان قد أعلن قبوله مبادرة "تحدي الخير"، بالتكفل بعدد كبير من الأسر التي تأزمت بعد ظهور فيروس كورونا.

