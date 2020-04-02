نشر الشاعر أمير طعيمة، تدوينة جديدة، عبر حسابه على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".
غيره، إيطاليا صاحبة ثاني أقوي منظومة صحية في العالم بترفض استقبال الحالات الصعبة، نظرا لزيادة الأعداد عن السعة الاستيعابية لغرف العناية المركزة. يعني تقول شكرا لربنا أولا ومن بعده لبلدك وتلتزم بالتعليمات".
وكتب طعيمة خلال التدوينة: "حرص بلدك على استقبالك وانت مصاب يستدعي الشكر ولا شيء
يذكر ان الشاعر أمير طعيمة، كان قد أعلن قبوله مبادرة "تحدي الخير"، بالتكفل بعدد كبير من الأسر التي تأزمت بعد ظهور فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة للعائدين من الخارج: أشكر بلدك على استقبالك وأنت مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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